Kickboksclub verhuist naar Sint-Pieter ROJM TE KLEIN VOOR 130 LEDEN VAN TEAM ZOHAIR WANNES VANSINA

06 maart 2018

02u45 0 Mechelen Sint-Pieter in de wijk Nekkerspoel wordt veel meer dan een school. Kick- en thaiboksclub Team Zohair trainde gisteravond voor het eerst in de gloednieuwe sportzaal en was niet de eerste sportclub die er zijn intrek nam. Campus Pitzemburg en Hof Van Naussau volgen het voorbeeld van Sint-Pieter.

De Sint-Pieterschool groeit en dus moest de school uitbreiden. Vandaar dat er zopas vier klassen, een speelplaats, een refter en een turnzaal bijkwamen. Half februari nam de school er zijn intrek. "De laatste maanden hadden we geen turnzaal meer omdat we daar een klas in hadden gezet. Dit is een serieuze verbetering", zegt directeur Dirk Letens.





Een verbetering niet alleen voor de school, maar ook voor het sportaanbod in de buurt. Sinds maandag is de nieuwe sportzaal de thuisbasis van Team Zohair. ROJM werd te klein voor de boksclub met intussen 130 leden. "Voor ons is het eigenlijk een beetje thuiskomen, want ikzelf en mijn broers wonen vlakbij de school. Sommigen zaten er zelfs op de schoolbanken", zegt Mohamed Zohair, hoofdtrainer en bezieler van Team Zohair.





Ook andere scholen

De voorbije jaren gaf de club al enkele initiaties aan de kinderen van de school. En er is ook een mobiel project samen met Buurtsport en J@M om naar de wijken te gaan. "Dat typeert onze werking. Wij willen meer dan een club zijn. Met een goede visie en aanpak, stap voor stap dingen opbouwen, zodat de kinderen en jongeren kunnen boksen, maar we ze vooral ook sterker maken in het leven naast de mat."





Vitamine B4 voor Nekkerspoel organiseerde al zumba in de school, sinds kort maakt ook gymclub Moedig&Vrij gebruik van de zaal. "Momenteel lopen nog met andere sportinitiatieven gesprekken", zegt Letens.





Sint-Pieter is natuurlijk niet de eerste school die zijn sportinfrastructuur openzet, het gebeurt wel alsmaar vaker. Campus Pitzemburg en Hof Van Naussau gingen in op een tweede projectoproep van Sport Vlaanderen en krijgen subsidies in ruil voor het openstellen van hun sportinfrastructuur voor naschoolse activiteiten. Pitzemburg investeert in onder meer een nieuwe parketvloer, kleedkamer en cameratoezicht.





ROM Skippers

"We gaan samenwerken met Royal Gym, dat naast zijn sportieve activiteiten heel veel aandacht hecht aan sociale jongerenbegeleiding. Daarnaast zal de school in samenwerking met Sport Na School een aantal sporten aanbieden om jongeren op een goedkope manier aan het sporten te krijgen."





Hof Van Nassau wil in zijn sportzaal dan weer akoestische panelen plaatsen die wél bestand zijn tegen ballen. "Zo maken we de zaal geschikter voor de lessen L.O. én bruikbaar voor sportverenigingen. Er hebben al twee een aanvraag ingediend: ROM Skippers Mechelen en TTC Blue Rackets", luidt het daar.