KFC pronkt met nieuwe voetbalchalet 03 september 2018

De nieuwe voetbalchalet van KFC Muizen is af. Begin mei 2017 begonnen de ambitieuze bouwwerken. Het nieuwe gebouw omvat onder meer 10 kleedkamers, een ruime cafetaria en een polyvalente vergaderruimte. "Een opmerkelijke verbetering ten opzichte van de oude chalet", legt schepen van Sport Walter Schroons uit. "Een volwaardig kunstgrasterrein en 2 jeugdkunstgrasvelden werden al aangelegd. Het nieuwe natuurgrasveld zal eind september worden ingezaaid. Eind oktober volgt in een laatste fase nog de beplanting van de hele site. Aan de overkant van de straat is bovendien een parking die samen met tenniscentrum Key Point gebruikt wordt." De chalet en de velden zijn een investering van AGB Sport Actief Mechelen, onderdeel van de stad. Het project heeft 3.178.000 euro gekost. De club krijgt het gebouw in erfpacht en betaalt jaarlijks een vergoeding aan de stad. (AVH)