Keukenbrandje door frietketel 04 juni 2018

Op de Koningin Astridlaan in Mechelen ontstond zaterdagavond een keukenbrandje. "Een frietketel vatte vuur, maar de brandweer had het vuur snel onder controle", zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. "De bewoners geraakten tijdig buiten, en konden na het incident ook weer gewoon hun woonst in. De schade bleef door de snelle interventie ook beperkt." (EDT)