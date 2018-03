Keukenbrand door oververhitte kookpot 20 maart 2018

De Mechelse brandweerpost van Hulpverleningszone Rivierenland is gisteravond moeten uitrukken naar een brand in een woning in de Koningin Astridlaan. De brandhaard bevond zich in de keuken. Vermoedelijk lag een oververhitte kookpot aan de oorzaak van de brand. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Niemand raakte gewond. De schade bleef beperkt tot de keuken en wat rookschade in de woning. (TVDZM)