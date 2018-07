Kersverse leerkrachten vinden meteen job 13 juli 2018

Op zoek naar een opleiding met werkgarantie? Dan is studeren voor leraar lager onderwijs een optie. Van de 47 studenten van Thomas More in Mechelen die vorige week hun diploma kregen, hebben 37 al werk. Zes studeren nog verder en voor vier studenten is de info niet bekend. "Dit jaar kwamen de jobaanbiedingen veel vroeger", zegt Lies Dalemans unitmanager van de Lerarenopleiding in Mechelen.





3 aanbiedingen

"Verschillende studenten hadden einde mei, begin juni al een job, een paar konden zelfs kiezen uit twee of drie concrete aanbiedingen. Ook wie koos om verder te studeren en niet solliciteerde, kreeg jobs aangeboden." Ze ziet twee redenen. "Een tekort aan leerkrachten in Mechelen en omgeving en de nieuwe lerarenplatforms van de minister van onderwijs. Er is meer dan ooit werk voor onze afgestudeerden en dat zal de volgende jaren niet anders zijn." (WVK)