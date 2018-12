Kerstmarkt blikt terug op drie succesvolle weekends Wannes Vansina

30 december 2018

17u57 0 Mechelen Mechelen blikt terug op een succesvolle Kerstmarkt aan de Dijle. Vanavond sluiten de kraampjes een laatste keer de deuren na drie weekends vertier. Minder goed verging het Café Ambiance.

Mechelen neemt vanavond afscheid van de kerstmarkt, die er deze eindejaarsperiode geen twee maar drie weekends stond. Ook vandaag liep er aardig wat volk rond op de Haverwerf, Van Beethovenstraat en Korenmarkt om te genieten van de sfeer en het lekkers. “We zijn heel tevreden. Mechelen is niet de stad om een ganse week kerstmarkt te organiseren, maar de weekends werken wél. Zeker het weekend van ‘Mechelen in vuur en vlam’ was een hoogtepunt”, zegt voorzitter van mmMechelen Feest Kristof Calvo (Groen). Hij verklaart het succes door het samenspel met onder meer de schaatsboot en de shopping weekends. Ook de horeca is tevreden, net als de meeste kerstkramers. “Al was het laatste weekend wel een stuk minder. Het was geen meerwaarde. Drie weekends is goed, maar het is misschien beter om een weekend vroeger te starten”, suggereert kramer Gunter Lambrechts. Slechter gesteld was het met Café Ambiance, dat afgelopen weekend het stukje kerstmarkt op de Vismarkt verving. Het volk liep niet bepaald storm voor het evenement van de Mechelse horeca, ook al omdat een aantal standhouders ontbrak. De organisatoren willen het evenement tegen volgend jaar herbekijken.