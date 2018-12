Kerstlunch voor kansarmen in Technopolis Antoon Verbeeck

22 december 2018

Technopolis organiseerde vandaag een kerstlunch voor meer dan 500 Mechelaars die het financieel moeilijk hebben. Het Vlaamse doe-centrum kreeg hiervoor steun van het Sociaal Huis Mechelen dat beroep deed op haar netwerk om kansarmen uit te nodigen. De gasten, waarvan bijna de helft kinderen, kregen naast een luxe kerstlunch ook een gratis bezoek aan Technopolis aangeboden. “Technopolis wil iederéén fascineren met wetenschap en technologie en neemt die missie heel ernstig. Ook wie over een beperkt budget beschikt, moet de kans krijgen om Technopolis te kunnen bezoeken. Zo simpel is het”, zegt Stephane Berghmans, CEO van Technopolis. “Iedereen in deze maatschappij, zonder enige uitzondering, verdient het om eens goed getrakteerd te worden. Zeker in deze periode. We hebben er dan ook geen seconde aan getwijfeld om ook dit jaar een kerstlunch in Technopolis te organiseren. Het gratis bezoek aan Technopolis is ongetwijfeld de kers op de taart”, vult Luc Van den Brande, voorzitter van Technopolis, aan.