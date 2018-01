Kelly zondag op podium in Parijs 19 januari 2018

02u51 0 Mechelen Het wereldberoemde variététheater Lido aan de Avenue des Champs-Elysées in Parijs vormt zondag het decor voor de finale van Top Model Belgium. Kelly Vercauteren verdedigt de Mechelse eer.

Precies een jaar geleden schreef de 21-jarige Kelly Vercauteren zich in voor de wedstrijd. "Voor de lol eigenlijk, met de gedachte dat ik toch niet zou worden geselecteerd. Groot was de verrassing toen dat wel het geval bleek", lacht ze.





Er volgde een fotoshoot en Kelly leerde hoe te paraderen op een catwalk. Geen overbodige luxe, want ervaring heeft ze niet. Ze liep zelfs nooit eerder op hoge hakken. "In de halve finale waren er tweehonderd kandidates. Daar blijven er nu nog veertig van over."





Onder meer via sociale media roept Kelly zoveel mogelijk mensen op om haar te steunen door 'TMB167' te sturen naar 3565. "Belangrijk, want alleen de tien met de meeste stemmen kunnen uiteindelijk de verkiezing ook winnen."





Zoontje

Kelly is naar eigen zeggen de enige in haar categorie die al moeder is. Haar zoontje Oli is 2,5 jaar. "Hij is enthousiast. Telkens hij mij op een poster of foto ziet, roept hij 'Mama mama'. Hij is ingeschreven voor Top Model Belgium editie 2018 en mag alvast naar de halve finale."





Kelly Vercauteren is vrijgezel en werkt als orderpicker. (WVK)