Kazerne Dossin wil meer aandacht voor Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust Wannes Vansina

23 januari 2019

Kazerne Dossin in Mechelen lanceert op 27 januari de herdenkingswebsite kazernedossin.memorial in de hoop zo meer aandacht te krijgen voor de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust, een dag die in het leven werd geroepen om de bevrijding van het uitroeiingscentrum Auschwitz-Birkenau te gedenken. “De omvang van het aanwezige antisemitisme, dat eind vorig jaar nog aan het licht kwam in een onderzoek van CNN, maar ook de betreurde aanslag in Pittsburgh tonen aan hoe relevant de herdenking en educatie rond het onderwerp blijft”, motiveert het museum en memoriaal. Elke dag worden op de website slachtoffers herdacht. Bezoekers kunnen er hun verhalen lezen en delen en een kaarsje aansteken. Kazerne Dossin schenkt verder aandacht aan de herdenkingsdag in UGC in Antwerpen met een screening van de documentaire ‘Cuba’s Forgotten jewels’.