Kato en Maxine vervolledigen stadslijst 05 september 2018

02u45 0

Vld-Groen-M+ heeft de laatste twee plaatsen op de kieslijst ingevuld. Verpleegster Kato Dom (20), ook bekend als leidster bij jeugdvereniging Jamaswapi, krijgt als onafhankelijke de 26ste plaats, geschiedenisstudente en Jong Groen-lid Maxine Willemsen (18) volgt op de 27ste. Het brengt het aantal kandidaten op de lijst jonger dan 31 op 11. "Vertegenwoordiging in de gemeenteraad moet een weerspiegeling zijn van wat leeft in Mechelen, daarom vinden we het belangrijk om in te zetten op die diversiteit, ook wat betreft leeftijd", aldus Vicky Vanmarcke, een van de zeven intiatiefnemers van Generatie 2800, een startinitiatief van zeven jonge liberale kandidaten. (WVK)