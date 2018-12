Karperstraat week afgesloten voor verkeer Wannes Vansina

28 december 2018

14u24 0

Aannemer Wagro voert na de kerstvakantie kabel- en sleufwerken uit op het kruispunt van de Battelsesteenweg en de Karperstraat in Mechelen voor de aanleg van nutsleidingen. Tijdens de eerste week wordt de Karperstraat afgesloten ter hoogte van de steenweg en moeten voertuigen een omleiding volgen. Op de Battelsesteenweg wordt de snelheid verlaagd en moeten fietsers en voetgangers in een corridor over de rijbaan. Er wordt beurtelings verkeer met voorrangsregeling ingesteld. De tweede fase van de werken, tussen 21 en 25 januari, veroorzaken minder hinder.