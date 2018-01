Karlis (18) is terecht 24 januari 2018

Karlis Baladi (18) uit Mechelen is opnieuw terecht. De tiener werd vorige week vrijdag voor het laatst gezien aan zijn woning in de Pareipoelstraat. Nadat hij vermoedelijk een verkeerde autobus nam, was er van hem geen spoor meer. Politie en parket gingen samen met Child Focus op zoek naar de man. Ze spraken van een onrustwekkende verdwijning. De jongeman zou het moeilijk hebben om zich uit te drukken en sprak enkel Arabisch. Hij verbleef nog niet lang in ons land. Maandag verspreidde de federale politie een opsporingsbericht. Maandagavond meldde Child Focus in een bericht op Facebook dat de jongeman veilig en wel werd teruggevonden. (TVDZM)