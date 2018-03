Karimata-broers starten gloednieuw restaurant MEDITERRA: GRIEKSE KEUKEN IN HUISELIJKE SFEER WANNES VANSINA

17 maart 2018

02u38 0 Mechelen Goed nieuws voor de fans van het vroegere Griekse bootrestaurant Karimata. De broers Dimitri en Toli Coutsoubas openen eind deze maand Mediterra op de Liersesteenweg.

De broers Dimitri (52) en Toli (56) en Christina (51), de echtgenote van Toli, schreven een stukje Mechelse horecageschiedenis door in 1988 een gewezen vrachtschip om te bouwen tot een unieke restaurantboot. Karimata werd geboren en zou 26 jaar lang gasten verwennen op het water van de Binnendijle, eerst aan de Vismarkt, later - na een gedwongen verhuis voor de plaatsing van de Van Beethovenbrug - aan de Winketkaai. In juli 2014 zetten ze het bootrestaurant stop.





Dimitri nam een sabbatperiode in Griekenland, terwijl Toli en Christina met Henk en Patricia Coene restaurant Origano (intussen La Vista) opstartten in Battel. Dat huwelijk liep een half jaar geleden spaak, dus zochten zij naar een nieuwe uitdaging. "Als vanzelf vonden we elkaar. 26 jaar hebben we een heel goed team gevormd", vertelt Dimitri.





Spaans en Italiaans

Het resultaat is Mediterra, een mediterraans restaurant in de voormalige traiteurszaak Chez Mémé (in augustus failliet verklaard) op de Liersesteenweg. "Zoals je ziet, is het een kleine gezellige zaak. Mensen moeten zich hier goed voelen. De decoratie en inrichting werd gedaan door een binnenhuisarchitect uit Griekenland: Stelios Zikas. Vooral 's avonds met de lichten aan is het hier heel gezellig", vertelt Dimitri.





Over een maand of twee moet er ook een terras staan. De keuken is niet alleen Grieks, maar evengoed Spaans, Italiaans of Frans. "Onze specialiteiten zijn zeevruchten en kreeft", zegt Toli, die zoals vanouds met Christina de keuken zal bestieren. Ook hun zoon Christos (24) staat mee in de zaak.





Betere ligging

"Ik ben zowat opgegroeid in Karimata", lacht hij. Heimwee naar het bootrestaurant hebben ze niet.





"We hebben dat graag gedaan, maar het was tijd voor iets anders. De ligging was niet ideaal. Hier zitten we veel beter. We hebben een parking voor dertig wagens."





Opvallend: bij onze aankomst gisteren stapten er al mensen buiten.





"Vroegere klanten. Ze kwamen een kijkje nemen. We zijn blij dat de mensen zoveel liefde voor ons hebben, ook na die jaren. Wij hebben altijd veel respect gehad voor onze gasten. Voor ons telde niet hun portemonnee, wij wilden hen vooral goed ontvangen en ervoor zorgen dat ze zich goed voelden. Betalen is haast een noodzakelijk kwaad", besluit Dimitri.





Een precieze openingsdatum is er nog niet.





Meer info volgt op





de Facebookpagina





'Mediterra Restaurant'.