Karikaturist bedankt BuSO-leerlingen met portret 03u03 4 Foto David Legreve Frank Bervoets met zijn werk van een van de leerlingen.

Karikaturist Frank Bervoets heeft donderdag van 26 leerlingen OV2 van BuSO De Beemden in Mechelen een portret gemaakt. Hij deed dat als welgemeende dankjewel voor hun hulp bij de realisatie van zijn karikatuurproject eerder dit jaar naar aanleiding van 725 jaar Puurs. Bervoets maakte 725 portretten, de leerlingen kaderden ze in voor de expo.





"Zonder hun hulp had ik het niet gered", zegt Bervoets. De leerlingen waren wat blij met hun tekening. "Heel mooi", lacht Joery Renotte. "Ze krijgt zeker een plaats in onze kamer", zeggen Naserine Ghanam en Kimberly Leol. De school neemt wel vaker opdrachten aan om de leerlingen voor te bereiden op de werkplaats. "Zo pakten ze onlangs nog pralines in de voor de dag van de leerkracht. Projecten zijn altijd welkom", aldus stagebegeleider Betty Vercammen. (WVK)