Kapper noemt salon naar dochter Wannes Vansina

05 november 2018

Harut Tomasian (33) opende zondag in de Maurits Sabbestraat in Mechelen Kapsalon Harmonie. Na achttien jaar vond hij het tijd voor een eigen zaak. “De afgelopen elf jaar heb ik bij Sjampoo in de Eikestraat gewerkt, nu wil ik op eigen benen staan”, vertelt de kapper. Hij bracht zijn salon onder in het voormalige reisbureau Blue Travel, dat hij volledig verbouwde. Baseline: the place for the beautiful family. Zowel dames, heren als kinderen zijn dan ook welkom om zich in een nieuwe snit te laten aanmeten.

De naam Harmonie is overigens een samentrekking van zijn eigen voornaam en die van zijn oudste dochter Monica (11). “Zij wil later ook kapster worden. Of ik dan ook niet salons moet openen met de naam van mijn andere twee dochters? Dat zou mooi zijn”, besluit hij lachend. Klanten zijn welkom vanaf dinsdag.