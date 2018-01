Kangoeroes verhuizen eerst naar Winketkaai, dan naar nieuwbouw 27 januari 2018

03u26 0 Mechelen De eerste ploeg van de Kangoeroes speelt vanaf volgend seizoen in Mechelen, maar dat kan niet zomaar. Eerst wordt de sporthal aan de Winketkaai aangepast en uitgebreid, in een volgende fase komt er een nieuwe hal op de Raghenosite.

De stad Mechelen heeft wel al enkele investeringen gepland om de huisvesting van een eerste nationale ploeg voor te bereiden. Zo zal het middelste veld worden aangepast, zal een nieuwe wedstrijdtafel en scorebord worden voorzien en zal de sporthal worden opgefrist. De stad heeft hiervoor een budget van 75.000 euro uitgetrokken. De Kangoeroes zullen ook een bouwvergunning aanvragen voor de uitbreiding van de sporthal met een VIP-ruimte van meer dan 200m². De huisvesting aan de Winketkaai is slechts tijdelijk.





Parkeerdruk

Ook op het vlak van mobiliteit dringen zich wijzigingen op, want de parkeerdruk in de buurt is nu al hoog. Volgens schepen van Sport Walter Schroons (CD&V) is een mobiliteitsplan in de maak. "De bouw van nieuwe fietsenstallingen is één, het gebruik van de parkings aan de Guido Gezellelaan mogelijk in combinatie met een pendelbus twee." Op termijn moet Kangoeroes verhuizen naar een nieuwe sporthal op de nog te ontwikkelen site achter het station. "Sporthal Iham zal immers verdwijnen. Bij de bouw van een nieuwe sporthal zal er voor gezorgd worden dat dit de nieuwe thuisbasis wordt voor het basket", zegt hij.





Mogelijk komen er rondom een cafetaria twee gedeelten: een voor Kangoeroes, een ander voor de huidige gebruikers van Iham. Schroons is wat blij dat Mechelen opnieuw eerste klassebasket krijgt. "De vestiging van de eerste klasseploeg Kangoeroes Basket Mechelen zal ervoor zorgen dat basket zal heropleven in Mechelen. Tegelijkertijd zullen de Kangoeroes de aandacht en het publiek krijgen die ze verdienen." Ook bij Pitzemburg is er tevredenheid bij het bestuur. "We zijn er van overtuigd dat deze fusie een positieve zaak is voor het basketbal in Mechelen en voor beide clubs." (WVK)