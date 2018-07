Kandidaten Open Vld pleiten voor strooiweide voor dieren 13 juli 2018

Een urnenveld en strooiweide voor huisdieren. Dat moet er volgens kandidaten van Open Vld komen in Mechelen, liefst in een bosrijke omgeving zoals het Tivolipark. Ze verwijzen naar gelijkaardige initiatieven in Hasselt en Oostende. "Voor sommigen is hun huisdier zoals een eigen kind. Je huisdier verliezen doet pijn. Een mooie laatste rustplaats kan een beetje troost brengen", zegt gemeenteraadslid Fabienne Blavier. "Mechelen heeft momenteel nog geen begraafplaats of een crematorium voor dieren. Een officiële dierenbegraafplaats geeft ook mensen die op een appartement wonen of geen tuin hebben de kans om hun dier nog te kunnen bezoeken", aldus Vicky Vanmarcke. (WVK)