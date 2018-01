Kampioen 'slam poetry' in Kuub 02u58 0

Word! en Roncha organiseren op vrijdag 12 januari 'Blokletters' in cultuurcafé Kuub in Mechelen. De avond staat volledig in het teken van 'slam poetry', een moderne vorm van voordracht. Onder meer kersvers Belgisch kampioen Lisette Ma Neza zal van de partij zijn. Verder op de affiche: Anke Somers, Anna Borodikhina, Hind Eljadi, Jan 'Petit Jean' Asselberghs, Kelly 'Kellz' Van Rompay, Marjan De Ridder en Martijn 'Bekvegter' Nelen. De avond start om 20 uur. Info: www.wordonline.be. (WVK)