Kai-Mook beviel van dochter Foto © Planckendael / Jonas Verhulst Het staat nu vast: Kai-Mook beviel van een dochter.

De fans van de olifanten van Planckendael hebben even op bevestiging moeten wachten, maar sinds gisteren staat het helemaal vast: de prachtige baby van Kai-Mook is een meisje. Dat betekent dat het dierenpark ook op zoek kan naar een naam, meer bepaald eentje met Aziatische roots en die begint met de letter T. Planckendael roept de fans op om suggesties te doen, door de naam van hun voorkeur te delen via Twitter, Instagram of Facebook met vermelding #KaiMookMama.





De baby met een flinke haardos stelt het overigens uitstekend. Zoals het hoort, werd ze warm onthaald door de hele olifantenfamilie. (WVK)