Juwelen gestolen 14 juli 2018

In de Elektriciteitstraat hebben dieven ingebroken in een appartement op de vijfde verdieping. De hele woning werd doorzocht, de dieven maakte een partij juwelen buit. Ook het televisietoestel is verdwenen. De daders lieten geen inbraaksporen achter. (TVDZM)