Juwelen gestolen TVDZM

26 januari 2019

Dieven hebben zowel in de Foteinweg als in de Slachthuislaan ingebroken in een woning. Een keer werd er achteraan een raam geforceerd. De panden werden telkens doorzocht. Bij een woning werd er een partij juwelen gestolen. De politie is een onderzoek opgestart.