Juwelen gestolen in appartement 02u47 0

Bij een inbraak in een appartement op de eerste verdieping aan de Elektriciteitsstraat is een dief ervandoor gegaan met juwelen. De dief heeft een raam geforceerd en heeft het appartement doorzocht. Volgens de lokale politiezone Mechelen-Willebroek gebeurden exact dezelfde feiten eveneens in de Oscar Van Kesbeeckstraat. Of er daar effectief een buit is gemaakt, moeten de bewoners alsnog nagaan. (TVDZM)