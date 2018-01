Juwelen en geld weg 02u55 0

Dieven hebben ingebroken in een woning aan de Leuvensesteenweg. De dieven geraakten binnen langs een raam. Dat is geforceerd. Het huis is doorzocht. De inbrekers maakten naast een partij juwelen ook cash geld, een gsm en enkele waardepapieren buit. (TVDZM)