Justitie-assistent moet mee op zoek naar gepaste straf 28 april 2018

De rechter in Mechelen heeft een justitie-assistent aangesteld in de zaak van Geeraard S. De man stond eerder terecht voor weerspannigheid tegenover de politie. Op het moment van de feiten was beklaagde erg dronken. Na een huiselijke ruzie werden twee agenten ter plaatse gestuurd. Beklaagde schold de agenten uit en uitte verschillende bedreigingen. Naar eigen zeggen was de man niet agressief. Hij beweerde dat de stoppen waren doorgeslagen nadat hij en zijn vrouw te horen kreeg dat dokters bij de vrouw een tumor hadden vastgesteld. Iets wat door de agenten werd tegengesproken. "We hebben alles gedaan om hem te kalmeren", klonk het. De rechter oordeelde na beraad om een justitie-assistente aan stellen en beval een maatschappelijke enquête. Op die manier kan er nagedacht worden over een gepaste straf die door de rechtbank kan worden opgelegd. Op 19 mei gaat de zaak verder. (TVDZM)