Juma Group Mechelen - Leuven verkozen tot BMW & MINI dealer in België

14 januari 2019

Juma Group Mechelen – Leuven mag zich de beste BMW & MINI dealer in België noemen. De dealer kwam immers als beste uit een verkiezing georganiseerd door FLEET magazine in samenwerking met alle multimerk leasemaatschappijen die actief zijn in België. “Ons motto ‘legendarisch rijplezier beleeft u bij Juma’ is niet zomaar een slogan”, zegt Gunter Van Lent, concessiehouder van de groep. “U merkt het meteen wanneer u onze concessies binnenstapt: hier ademt alles automobielpassie.” Volgens Juma maakt het onder meer het verschil door proactief advies te geven en door klanten, experts, leasepartners, prospecten en collega’s regelmatig samen te brengen.