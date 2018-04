Jubilarissen klinken op 550 jaar huwelijksgeluk 10 april 2018

Elf echtparen die in februari of maart een gouden bruiloft vierden, werden tijdens een viering op het stadhuis door een afvaardiging van het stadsbestuur in de bloemetjes gezet.





Het gaat om de koppels Fabre-De Winter, Haeck-Leroy, Van den Broeck-Van Reusel, Tuyteleers-Giebels, Vermeesch-Vandevelde, Van Leemput-Van hoof, De Jonge-Doneux, De Coene-Gyselinck, Hendrickx-Matthys, Spee-Lauwers en Sonntag-Vetters.





(WVK)