Jubellaan/Tervuursesteenweg (N227) twee nachten en een dag afgesloten Wannes Vansina

24 maart 2019

12u00 0

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert van dinsdagavond 26 maart tot donderdagochtend 28 maart onderhoudswerken uit op de Jubellaan/Tervuursesteenweg (N227), ter hoogte van de grens tussen Mechelen en Zemst. Het wegdek tussen de Barebeek en de Mahatma Ghandiwijk is er versleten en krijgt een nieuwe asfaltlaag. De werken gebeuren hoofdzakelijk ‘s nachts (tussen 20 en 6 uur) om de hinder voor het verkeer zo beperkt mogelijk te houden. De N227 is tijdens deze periode volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Op woensdag kan plaatselijk verkeer overdag wel passeren. Het verkeer en de bussen van De Lijn worden omgeleid via de Brusselsesteenweg (N1). Aan de fiets- en voetpaden wordt niet gewerkt. Bij regenweer worden de werkzaamheden uitgesteld.