Joudi Aldabas is tweede kerstekindje in gezin Tim Van der Zeypen

25 december 2018

16u35 0 Mechelen In het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maart is vanmiddag kort voor 12.00 uur Joudi Aldabas geboren. Saher en Abeer Aldabas verwelkomden zo hun vierde kindje. Opvallend is dat Joudi het tweede kerstekindje is binnen het gezin.

“We zijn enorm blij”, glunderen papa Saher en mama Abeer. Met Joudi verwelkomde het gezin vandaag hun vierde kindje. Na drie zonen, werd het deze keer een meisje. Ze is 48 centimeter groot en weegt 2,780 kilogram. “Ze stelt het bijzonder goed”, gaat Saher verder.

Het gezin verliet in 2012 Syrië en verhuisde naar Sint-Katelijne-Waver. Voor de familie kwam de geboorte iets sneller dan verwacht. Joudi was normaal gezien uitgerekend midden januari maar kwam dus sneller. Mama en papa Aldabas zijn moslims maar vieren elk jaar Kerstmis. “In Syrië is het een feestdag die we vieren. Het is dus ook voor ons best bijzonder”, klinkt het nog.

Speciale verjaardagen

Joudi zal haar speciale geboortedag wel moeten delen met haar oudere broer Amir Aldin (3). “Hij werd op kerstdag in 2015 geboren”, zegt Saher nog. “Hij lijkt het niet erg te vinden om zijn verjaardag te moeten delen met zijn zusje (lacht).” En als twee kerstekindjes in één gezin nog niet bijzonder genoeg is, Joudi’s oudere broer Mohammed Osame (6) werd in 2012 geboren op nieuwjaarsdag. “Allemaal speciale verjaardagen dus”, lachen de ouders nog. “De oudste broer Youssef (9) heeft een ‘gewone’ verjaardag. Hij werd in juni 2009 geboren.”

In het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maarten werden vandaag in totaal drie kerstekindjes geboren. Enkel in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden verwelkomde ze meer kindjes. Daar werden er tussen 6.20 uur en 16.20 uur in totaal zes kindjes geboren.