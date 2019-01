Joodse vluchtelinge schenkt koffertje aan Kazerne Dossin: “Het was moeders enige houvast” Wannes Vansina

28 januari 2019

17u48 0 Mechelen Judy Kreith heeft deze middag een koffertje overhandigd aan Kazerne Dossin dat toebehoorde aan haar moeder. Die droeg het als kind op weg naar school in de hoop dat het haar zou beschermen ‘omdat ze op reis ging’. En dat deed ze uiteindelijk ook. Ze vluchtte met haar moeder helemaal tot in het verre Cuba.

Zaterdag stelden Robin Truesdale en Judy Kreith de documentaire ‘Cuba’s Forgotten Jewels’ voor in UGC Antwerpen, naar aanleiding van de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust. De film vertelt het weinig bekende verhaal van de joden die op hun vlucht voor de nazi’s in Cuba belandden, waar ze vast kwamen te zitten na de aanval van Japan op Pearl Harbour. Ze stichtten er een diamantnijverheid.

Judy’s moeder Marion Finkels was een van de ‘Cubanen’ onder de Joodse vluchtelingen. Zij ontvluchtte Duitsland om via Antwerpen, Frankrijk, Spanje en Portugal uiteindelijk op 14-jarige leeftijd in Havana te belanden. Vandaag bezocht de Amerikaanse Kazerne Dossin. Het werd een emotioneel bezoek. Was haar moeder ooit in de Dossinkazerne beland, dan had ze het heel waarschijnlijk niet overleefd. “Het is een mirakel dat ze is kunnen ontkomen”, zegt Judy.

Na een rondleiding legde Judy bloemen neer bij de wagon voor het museum. Vervolgens overhandigde ze in het memoriaal het koffertje van haar moeder samen met andere archiefmateriaal zoals foto’s. Een emotioneel moment. “Het was niet gemakkelijk om er afstand van te doen, maar ik voel dat het koffertje hier thuishoort.”

Het koffertje was, hoe klein ook, van enorm belang voor haar moeder. Ze ging ermee naar de joodse school – naar een gewone mocht ze niet meer. Het was een lange weg die ze in haar eentje aflegde en vaak werd ze onderweg beschimpt of zelfs met stenen bekogeld. Het koffertje – hoe klein ook - was letterlijk en figuurlijk haar enige houvast. Het gaf haar het gevoel dat ze niet naar school, maar op reis ging. “Het maakt heel tastbaar hoe kinderen zich in hun hoofd veilig proberen te houden, de controle trachten te behouden over de situatie”, vertelt Judy. “Mama en ik zijn heel blij dat het hier een plek krijgt. Hier zullen jong en oud haar verhaal leren kennen. Het voelt goed dat het zo verder gaat.”

Conservator Veerle Vanden Daelen zal wat graag het verhaal van Marion en haar koffertje vertellen, in Kazerne en op de memoriaalwebsite. “Dit zijn verhalen die tot het hart spreken, waar je mensen mee raakt, verbinding mee creëert. Iedereen kan er zich mee identificeren.” De komst van het koffertje naar Kazerne Dossin is geen toeval. “Ze zien dat wij archieven niet achter slot en grendel houden, maar deze openstellen voor de hele wereld, ook via onze memoriaalwebsite in verschillende talen.”

Zij verrichtte toevallig in haar vorige functie bij het Red Starline Museum vooronderzoek naar de vlucht van de joden naar Cuba. “Dat overlevers hun toevlucht zochten tot Zwitserland en Cuba, zijn pas zaken die later aandacht hebben gekregen.”