Jongeren veroordeeld na inbraak in brasserie Komisfeu TVDZM

04 april 2019

13u45 0 Mechelen De rechter in Mechelen heeft twee jongeren veroordeeld voor een inbraak in brasserie Komisfeu. Een van de jongeren kreeg een werkstraf van 120 uur, de andere kwam er vanaf met een opschorting van straf.

De feiten dateren van 4 maart 2018. Het was een buurtbewoner die de politie belde. Hij was wakker geworden van het lawaai. Via camerabeelden later was te zien hoe drie jongeren aan het rondlopen waren in de brasserie. Naast de twee jongeren die vanochtend werden veroordeeld voor de feiten, waren ze ook nog in het bijzijn van een minderjarige.

Bij aankomst van de politie sloegen de jongeren nog op de vlucht. Een van hen kon worden opgepakt. Hij verzette zich hevig, probeerde zich los te rukken en greep zelfs naar de wapengordel van de agent. Er was een wapenstok nodig om hem uiteindelijk in te rekenen.

Via Instagram konden de speurden de andere verdachten identificeren en verhoren. Het duurde tot op zitting vorige maand tot de twee overgingen tot bekentenissen. De buit bestond uit een iPad en een geldsom. Later kon alles worden gerecupereerd.

Na een maand beraad oordeelde de rechter dat alle feiten bewezen zijn. Voert de jongeman zijn werkstraf van 120 uur niet uit binnen het jaar, riskeert hij alsnog een celstraf van twaalf maanden. Aan de opschorting die zijn kompaan kreeg opgelegd, werden voorwaarden gekoppeld. Volgt hij deze nauw op, krijgt hij voorlopig geen celstraf opgelegd.