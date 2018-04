Jongeren starten 'burgerdienst' 15 DEELNEMERS ORGANISEREN THÉ DANSANT VOOR BEWONERS DE LISDODDE WANNES VANSINA

02u37 0 Mechelen Jongeren de kans geven om zich gedurende zes maanden vrijwillig in te zetten voor de samenleving. Dat is het doel van de Samenlevingsdienst, die woensdag in Mechelen werd gelanceerd. De eerste missie van de 15-tal veelal kwetsbare deelnemers: een thé dansant organiseren voor de bewoners van De Lisdodde.

Samenlevingsdienst bestaat in een reeks Europese landen en ook in Wallonië en Brussel kan het. Voor Vlaanderen is de 'burgerdienst voor jongeren' evenwel nieuw. Het Platform voor de Samenlevingsdienst beschouwt het project dat gisteren in De Lisdodde werd gelanceerd dan ook als een pioniersproject. "Jongeren van 18 tot 25 jaar werken gedurende zes maanden aan een project bij een gastorganisatie en krijgen allerlei vormingen rond burgerschap. Voor jongeren is deze periode een verrijking: ze doen levenservaring op, krijgen en nemen de tijd om na te denken over hun toekomst, leren zichzelf beter kennen en hun plek in de samenleving te vinden. Cijfers van andere regio's tonen aan dat 83% binnen de zes maanden na de Samenlevingsdienst een werk of opleiding is gestart", legt coördinator Céline Rimaux uit.





De stad Mechelen zet mee de schouders onder het project en trekt er 48.000 euro voor uit. "Een stad is maar succesvol indien haar inwoners zich inzetten voor elkaar", motiveert burgemeester Bart Somers (Open Vld). Hij denkt terug aan zijn eigen burgerdienst. "Omdat ik mij niet wilde laten commanderen, ben ik gewetensbezwaarde geworden. Het was een zware periode, maar ik heb daar veel uit geleerd. Ik wil deze jongeren feliciteren, want zij doen dit vrijwillig."





De Nekker

De jongeren zijn hun Samenlevingsdienst begonnen met een startweek in Mechelen. Vier dagen trekken ze er samen op uit en blijven ze overnachten in De Nekker. "We speelden kennismakingspelletjes, leerden over de Samenlevingsdienst en deden gesprekstechnieken op in Thomas More", schetst Mauro Malfliet (20) het verloop. Dat laatste met het oog op het realiseren van hun eerste missie: het organiseren van een thé dansant met en voor de bewoners van woonzorgcentrum De Lisdodde. De deelnemers bevroegen eerst de senioren en gingen vervolgens aan het voorbereiden. "Ik geniet hier echt van. Ik hou van de swing, die de Amerikaanse bevrijders ons brachten", glundert Emile Van Lysebetten (88) na een dansje te hebben gedaan met Ethoutha Lahdo (24). "Samenlevingsdienst is 'super chouette'. Wij helpen mensen, ik concreet in een vluchtelingencentrum in Jette", vertelt zij.





De jongeren hebben een goede reden om deel te nemen. "Door anderen te helpen, help je ook jezelf. Je leert solidair zijn en samenwerken", zegt Mauro. Hij zette net zijn studies stop, net als Elisa Delmeire (20). "Ik verwacht mijn plek in deze maatschappij te vinden en te weten te komen wat ik met mijn leven wil en kan gaan doen." De deelnemers gaan onder meer aan de slag bij Natuurpunt en jeugdhuis ROJM. Voorlopig bestaat geen statuut voor hen, maar minster De Block zou wel een voorbereiden.