Jongeren ruimen zwerfvuil tijdens het wandelen TVDZM

07 maart 2019

16u45 0 Mechelen Zo’n twintigtal jongeren zijn vanmiddag langs de Vaart in Mechelen zwerfvuil gaan opruimen. De actie werd georganiseerd door Youth For Climate Mechelen. Volgende week woensdag organiseert het in B.A. Campus Pitzemburg een open vergadering.

Op de Korenmarkt kwamen vanmiddag zo’n twintigtal jongeren samen. Zij hadden als doel om zoveel mogelijk zwerfvuil langs de Vaart te gaan opruimen. “We hebben dit al gedaan in het verleden maar vandaag besliste we het om op een andere locatie te doen”, zegt initiatiefneemster Amina Vandenheuvel. Met de actie willen de jongeren hun strijd voor een beter klimaat blijven voeren en probeert het bij het Mechelse stadsbestuur aan te kaarten dat het de huidige CO2-uitstoot nog beter moet. “Tot die tijd blijven we op straat komen om te laten zien dat het beter moet”, luidt het nog. In tegenstelling tot vorige week bleef het nu bij een opruimactie in plaats van een mars. Toen lokte het nog meer dan duizend jongeren. Volgende week woensdag om 14.30 uur vindt er in het Busleyden Atheneum campus Pitzemburg een open vergadering plaats van Youth for Climate Mechelen waarop iedereen is uitgenodigd. “Daar kunnen we samen komen om te vergaderen over nieuwe acties en wat we nog meer kunnen doen”, besluit Amina.