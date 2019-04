Jongeren richten ravage aan in school en slaan ramen en deuren aan diggelen: “Zoveel agressie. Het is verschrikkelijk” Tim Van der Zeypen

03 april 2019

16u00 0 Mechelen Drie jongeren hebben dinsdagochtend een ravage aangericht bij Busleyden Atheneum Campus De Beemden in de Stuivenbergbaan in Mechelen. Een tiental ramen moest eraan geloven, net als een laptop, een telefoon en enkele deuren. Dankzij een buurvrouw kon het drietal op heterdaad worden betrapt en opgepakt. Twee meerderjarigen werden intussen aangehouden door de onderzoeksrechter.

Het drietal sloeg dinsdag toe in de vroege uurtjes. “Ze sloegen een tiental ramen in en mijn bureau werd doorzocht. De laptop en telefoon werden kapot geslagen”, vertelt Marina Stockx, directrice van de middelbare school. “Ze doorzochten ook het lerarenlokaal, braken enkele lockers open, sloegen de ruit van een schoolbusje in en gingen aan de haal met een kleine geldsom.”

Duizenden euro’s schade

Ook 24 uur na de feiten is de directrice nog bijzonder erg onder de indruk van de feiten. Zij ging de ravage intussen al opmeten. De aangerichteschade wordt momenteel geraamd op enkele duizenden euro’s. “En dan mogen we buurvrouw nog bijzonder dankbaar zijn”, aldus de directrice nog. “Had zij het niet opgemerkt, had dit veel erger kunnen zijn.”

Gekend

Het was de buurvrouw die omstreeks 5.30 uur naar de politie had gebeld nadat ze werd opgeschrikt door geluiden en verdachte individuen. Agenten snelden ter plaatse en konden drie jongeren arresteren. Het gaat om een minderjarige (17) en twee meerderjarigen (18 en 19). Zij werden opgepakt, meegenomen naar het politiekantoor en ter beschikking gesteld van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket.

De drie zijn geen onbekenden voor het gerecht. “De twee meerderjarigen werden voor de onderzoeksrechter gebracht en aangehouden”, vult het parket aan. Over het lot van de minderjarige is voorlopig nog niets bekend.

“Geluk gehad”

De directie is de buurvrouw bijzonder dankbaar. “Had zij niet zo alert gereageerd, had de ravage veel groter geweest”, zegt de schooldirectrice. “De daders hadden de tijd niet om ook de bovenverdieping te bezoeken.”

De directie is nu op zoek naar de buurvrouw die de politie tijdig kon verwittigen. “Om haar te bedanken”, aldus directrice Stockx.

Voor de 145 leerlingen in de middelbare schade was er weinig hinder. De lessen van zowel dinsdag als woensdag konden gewoon doorgaan. “Voor de lessen hebben we hen even samengeroepen in de sporthal. Daar heb ik de leerlingen toegesproken en uitgelegd wat er was gebeurd. De leerlingen waren tamelijk onder de indruk”, besluit de directrice.