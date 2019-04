Jongeren richten ravage aan bij inbraak in middelbare school Tim Van der Zeypen

03 april 2019

08u30 0 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft drie jongeren opgepakt na een inbraak bij Busleyden Atheneum Campus De Beemden langs de Stuivenbergbaan. Het drietal richtte er een grote ravage aan. Ze werden ter beschikking gesteld van het parket.

De drie werden dinsdagochtend omstreeks 5.30 uur opgemerkt door een buurtbewoonster. Zij zag hoe het drietal de school binnen drong via een garagepoort. Eens binnen richtten de drie een grote ravage aan. Volgens onze informatie moest onder meer de schoolbel eraan geloven, werden er ruiten ingegooid, computers stuk gemaakt en werd er ook heel wat schade aangericht in de schoolrefter.

Gevlucht

Door de getuige werd de politie erbij gehaald. Zij kwamen ter plaatse en stelden vast dat de jongeren op de vlucht sloegen. “Een van onze collega’s kon een van hen meteen inrekenen”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “De twee anderen konden eerst nog ontkomen. Er volgde een zoekactie in de buurt.” En die zoekactie bleek succesvol te zijn. Even later werden de twee anderen opgepakt in de directe omgeving. “In een nabij gelegen vijver werden ook nog enkele weggegooide handschoenen aangetroffen”, besluit Van de Sande.

Geen onbekenden

De drie jongeren zijn geen onbekenden voor het gerecht. Het gaat om een minderjarige van zeventien jaar oud en twee meerderjarigen van achttien en negentien jaar. Zij pleegden in het verleden ook al andere feiten. Na hun arrestatie werden ze overgebracht naar het politiekantoor. Later werden ze ter beschikking gesteld van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. Of de minderjarige voor de jeugdrechter en de meerderjarigen voor de onderzoeksrechter moesten verschijnen, is nog niet bekend.