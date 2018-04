Jongeren organiseren eigen jobbeurs 25 april 2018

Drukte van jewelste dinsdag in ROJM in Mechelen. Jongeren organiseerden er voor de tweede keer Jobfix, een jobbeurs voor laaggeschoolde jongeren. Ze kregen daarbij de steun van partners als de stad en de VDAB. Een 30-tal bedrijven nam deel. De jeugdwerkloosheid is in Mechelen met 13 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar (tegenover 'slechts' 6,2% in Vlaanderen), maar voor schoolverlaters zonder diploma blijft een job vinden moeilijk. In maart waren er in Mechelen 641 jongeren werkzoekend. Bijna 60 procent ervan heeft geen diploma van middelbaar onderwijs. (WVK)