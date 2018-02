Jongeren organiseren eerste 'Nacht van Ansjovis' 17 februari 2018

02u45 0

Zes leden van Ansjovis organiseren op zaterdag 17 maart 'De Nacht van Ansjovis' in het Mechelse Cultuurcentrum. Met verschillende muziekstijlen en bands op het programma - variërend van hip hop, instrumentale wereldmuziek, rock, electropical en pop - en een afsluitende deejayset willen Lennert Boonen, Ella Hintjens, Melissa Van Dievel, Tijmen Govaerts, Michiel Los en Michael Lombarts een (jong) publiek bereiken dat de weg naar het Cultuurcentrum nog niet heeft gevonden. "Het Cultuurcentrum stelde ons zelf de vraag om mee te denken over de programmatie. Nu is het aan ons en mogen we ons ding doen", aldus Hintjens. Op het programma: Wadou Music, Alek et Les Japonaises, Shht, Stikstof en deejays S.C.O. en Basji Boezoek. (WVK)