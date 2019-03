Jongeren leren jeugdbewegingen kennen tijdens 'Vriendjesdagen’ Els Dalemans

10 maart 2019

17u14 0 Mechelen Verschillende Mechelse jeugdbewegingen namen zaterdag en zondag deel aan de ‘Mechelse vriendjesdagen’. Ook volgend weekend -op 16 en 17 maart- kunnen kinderen die de jeugdbewegingen nog niet kennen, er vrij gaan meespelen om zo te ontdekken of ze de activiteiten leuk vinden.

Bij jeugdbeweging Jamaswapi kwamen een tiental nieuwe gezichten opdagen. “Het was heel fijn dat we in elke groep toch enkele nieuwe kinderen zagen. De meesten kwamen mee met een vriend of klasgenootje, maar enkele kinderen kwamen ook volledig op eigen initiatief”, zegt Jeffrey Daemen van Jamaswapi. “We hebben samen enkele leuke spelletjes gespeeld, zoals we elke zaterdag doen. Wie de vriendjesdagen heeft gemist, is overigens ook elk ander weekend meer dan welkom.”

De Mechelse Vriendjesdagen worden nu voor de tweede keer georganiseerd. Vorig jaar maakten exact 100 kinderen voor het eerst kennis met een jeugdbeweging, van wie een veertigtal met migratie-achtergrond. Dat is een belangrijk detail, want de Vriendjesdagen zijn een een project waarmee stad Mechelen de jeugdbewegingen wil helpen om cultureel diverser te worden.”

www.mechelen.be/jeugdbewegingen