Jongeren krijgen inspraak in klimaatbeleid Wannes Vansina

29 januari 2019

De Mechelse gemeenteraad heeft maandagavond het voorstel van Generatie 2800 om jongeren te betrekken bij het klimaatbeleid van de stad, goedgekeurd. “In ons voorstel staan geen concrete klimaatmaatregelen. We vragen in de eerste plaats gewoon om de jeugd van Mechelen meer bij het klimaatbeleid te betrekken”, zegt Faysal El Morabet. “Zo vragen we onder andere om studenten uit te nodigen op commissies en werkvergaderingen. Daarnaast vragen we aan de stad om meer promotie te maken rond de jongerenklimaattop op 6 februari.” De zeven jonge gemeenteraadsleden van Vld-Groen-M+ die Genereatie 2800 vormen, kregen naast steun van hun eigen fractie ook een ‘voor’ van sp.a. Vlaams Belang en N-VA stemden tegen.