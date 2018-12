Jongeren J@M delen kledij en voedsel uit aan daklozen Wannes Vansina

28 december 2018

17u33 5 Mechelen Zeven jongeren uit de Mechelse wijk Oud Oefenplein trokken donderdag naar Brussel om er kleren en voedsel uit te delen aan daklozen.

De jongeren van J@M beslisten anderhalve maand geleden om kleding en voedsel in te zamelen. Ze deelden flyers uit in de buurt en zochten sponsors. Met succes. Donderdag laadden ze een bestelwagen vol en trokken ze onder begeleiding van jongerenwerkers Ibrahim Saghrouchni en Ali Ettahiri naar de hoofdstad om daar lukraak te gaan uitdelen. “Bij de eerste de beste minderbedeelde stopten we en deelden we goederen uit. We hebben veel tranen gezien”, vertelt Saghrouchni. Volgens hem was het een leerrijke ervaring. “Onze jongeren hebben bijgeleerd dat je soms met iets kleins toch tevreden kan zijn.” Hij zou de actie in de toekomst graag herhalen en uitbreiden. Vorig jaar zamelde de werking 3.000 euro in voor Kom op tegen Kanker met de organisatie van een zaalvoetbaltornooi.