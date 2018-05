Jongere broer Sekkaki mogelijk uitgewezen naar Marokko 17 mei 2018

De jongere broer (25) van de gangster Ashraf Sekkaki wordt mogelijk uitgewezen naar Marokko. De jongeman heeft de Marokkaanse nationaliteit en de autoriteiten van dat land vragen om zijn uitlevering in het kader van een onderzoek dat er loopt. In afwachting van een oordeel in die zaak stak de rechtbank hem opnieuw in de cel. Hij moest zich gisteren voor de rechter verantwoorden voor smaad tegenover de politie. In 2017 hield de politie in Mechelen een auto tegen in de Oscar Van Kesbeeckstraat. Toen ze deze wilden controleren, kwamen de twintigers de agenten uitdagen. 'Klote flikken, kut Somers' riepen ze. Wat later nam hij ook zijn gsm en begon hij de agenten te filmen. Tijdens zijn verhoren aan de politie legde hij voornamelijk de fout bij de politie. "Zij kiezen mij eruit", klonk het toen. Het parket eiste de maximumstraf van een maand en een geldboete van 150 euro. De verdediging pleitte een milde straf of de vrijspraak. (TVDZM)