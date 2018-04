Jongeman ziet drugs als remedie tegen depressie 19 april 2018

Roberto D.M. moest normaal gezien gisteren komen uitleggen waarom hij op 4 juni 2017 in Leuven betrapt werd met 2,3 gram speed op zak. Alleen werd hij vertegenwoordigd door zijn raadsvrouw Evelien Jacobs. "Meneer heeft een depressie en angstpsychoses. Het zweet breekt hem uit in situaties als deze. Hier vandaag aanwezig zijn was dus geen optie", zei meester Jacobs. Naar eigen zeggen ziet hij drugs als remedie voor zijn problematiek. Iets wat ook blijkt uit zijn strafregister. De afgelopen tien jaar werd hij al twee keer veroordeeld tot celstraffen met voorwaarden voor het bezit en gebruik van drugs. Daarom besloot het parket ook om de man te dagvaarden. Het parket vorderde zes maanden cel en 8.000 euro met probatie-uitstel. De verdediging leek zich daar niet tegen te verzetten. Ook zij pleitte voor een straf met voorwaarden. Een vonnis volgt op 9 mei.





(TVDZM)