Jongeman staat terecht voor twee vechtpartijen op feestjes: “Eens hij heeft gedronken, verandert hij in een vervelend vechtersbaasje.” TVDZM

04 maart 2019

13u15 0 Mechelen Sebastiaan B. (20) uit Mechelen heeft zich vanmorgen moeten verantwoorden voor twee gevallen van agressie. Telkens viseerde hij minderjarigen op een fuif of feestje en was de twintiger dronken. Omdat bemiddeling mislukte, eiste hij parket vanochtend op zitting een celstraf van een jaar met een eventueel uitstel.

Eerst begon de jongeman in september 2016 uit het niets te slagen naar een minderjarige op een chirofuif in Nijlen. Pas nadat de security ingreep, stopte de jongeman met slaan. Twee jaar later op oudejaarsnacht was het opnieuw prijs. Toen viel hij opnieuw een minderjarige aan. Deze keer in het centrum van Mechelen. “Pech voor hem waren er hiervan duidelijke beelden en is er in tegenstelling tot wat hij beweert geen sprake van wederzijdse slagen”, besloot openbaar aanklager Peter Peereboom. De verdediging vroeg aan de rechter om het dossier uit 2016 goed te bekijken. “Er zijn best wel wat tegenstrijdige verklaringen van getuigen en de vrienden van het slachtoffer”, zei advocate Evelien Jacobs. Over het dossier op oudejaarsnacht voegde de strafpleiter nog toe dat niet alles op camerabeelden stond. “Ik ben geen agressieve jongen maar laat me ook niet doen”, zei de twintiger zelf nog tegen de rechter. “Intussen drink ik geen alcohol meer.” Er werd een probatie-opschorting gevraagd. Of rechter Yves Hendrickx hier op in zal gaan, weten we op 1 april.