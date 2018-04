Jongeman rijdt bewust achterwaarts op achterligger 11 april 2018

Een 24-jarige man uit Opwijk stond gisteren terecht voor verkeersagressie. Op 21 mei 2016 kreeg hij het aan de stok met een andere autobestuurder terwijl hij op weg was naar huis. Nadat hij naar eigen zeggen moest remmen voor een flitspaal, begon de andere bestuurder te claxonneren.





"De man stapte uit en begon me uit te schelden voor zwartzak. Toen ben ik de pedalen verloren", klonk het gisteren op de zitting. Volgens het parket reed de beklaagde vervolgens verder maar ging hij plots in de remmen, reed hij nadien achteruit en veroorzaakte hij bewust een verkeersongeval. "Op de koop toe stapte hij uit en ging hij deze keer bij de andere bestuurder verhaal halen", voegde de procureur nog toe. Hij vorderde een celstraf van vijftien maanden met probatie-uitstel gekoppeld aan een cursus agressiebeheersing. De twintiger bood inmiddels zijn verontschuldigen aan. Zijn raadsman vroeg om een straf met uitstel: "Mijn cliënt is ook zeker en vast bereid om een cursus te volgen." Vonnis binnen de maand.





(TVDZM)