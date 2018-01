Jongeman plooit niet: "Niks te maken met diefstal plooifiets" 02u44 0

Het parket heeft een celstraf van tien maanden met eventueel uitstel gevorderd tegen Kameroener Charles M. (23). De twintiger stond terecht voor de diefstal van een plooifiets aan het centraal station van Mechelen en voor mededaderschap. "Beklaagde was daar met enkele minderjarigen. Plots waren ze in het bezit van een fiets", zei de openbaar aanklager. De politie ging over tot een controle. Het gezelschap was ook nog in het bezit van rugzak met een kniptang.





Enkel de twintiger verscheen gisteren voor de rechter. Hij zit sinds 5 december in de gevangenis. Bovenop de celstraf is een geldboete gevorderd van 800 euro. De verdediging ging voor de vrijspraak. "Nergens uit het dossier blijkt dat mijn cliënt die de fiets heeft gestolen. De jongeren kent hij vanuit Brussel", vertelde meester Dirk Jacobs gisteren op de zitting. Zelf besloot de twintiger dat hij helemaal niets met de feiten te maken heeft. Een vonnis volgt binnenkort. (TVDZM)