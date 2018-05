Jongeman had vouwmes op zak bij alcoholcontrole 02 mei 2018

Youssef R. heeft zich moeten gaan verantwoorden voor de rechter nadat hij in 2017 werd betrapt terwijl hij in het bezit was van een vouwmes. Het werd gevonden tijdens een alcoholcontrole. De man had het mes op zal om zich naar eigen zeggen te verdedigingen. "Ik zelfstandige en ben vaak op stap met veel cash geld", klonk het. De man zijn raadsvrouw gaf de feiten toe. Er werd om een milde straf gevraagd. Het parket was niet mals. Zij vorderden een effectieve celstraf van zes maanden en een geldboete van 200 euro alsook de verbeurdverklaring van het vouwmes. De man zou volgens het parket al meerdere veroordelingen achter zijn naam hebben staan. Vonnis binnen de maand. (TVDZM)