Jongeman (24) riskeert tien maanden cel voor dealen op beachparty TVDZM

13 maart 2019

16u30 0 Mechelen Een jongeman uit Mechelen stond vandaag voor de rechter. Hij moest zich verantwoorden voor het verhandelen van twee XTC-pillen op een Beach Party in Sint-Niklaas. In zijn gsm vonden speurders ook drugsgerelateerde berichten.

Het was de politie zelf die de jongeman had opgemerkt. Zij zagen hoe de twintiger twee drugstransacties deed op Beach Party Boho-Beach op het recreatiedomein ‘De Ster’ in Sint-Niklaas. In ruil voor vijf en twintig euro verkocht de man een XTC-pil. “Toen de inspecteurs hem wilden arresteren, werd hij agressief en ging hij zich verzetten”, vertelde openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens. “De politie moest hem tegen de grond werken. Eens op de politiepost van het evenement, ging hij zich opnieuw verzetten en trachtte hij zelfs nog te ontsnappen. Er waren uiteindelijk vier agenten nodig om hem te doen kalmeren.”

Drugsprobleem

De 24-jarige Mechelaar werd opgepakt en verhoord. Ontkennen dat hij agressief was tijdens de arrestatie deed hij niet. Het verhandelen van drugs wel. Volgens zijn advocaat had de 24-jarige wel een drugsprobleem maar zou hij nooit drugs hebben verkocht. Alleen spraken de berichten op zijn WhatsApp dat tegen. Het parket eiste een celstraf van tien maanden met uitstel en een geldboete van 8.000 euro. De verdediging vroeg een straf met uitstel of de opvolging door de DOK-Kamer (Drugsopvolging Kamer, red.). Op die manier zou de twintiger tijdens het afkicken maandelijks worden opgevolgd door de rechtbank. Vonnis volgende week.