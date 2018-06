Jonge wolven maken indruk op sterrentoernooi 23 juni 2018

02u26 0 Mechelen De 13-jarige Sara Pantelic (David Lloyd) en de 15-jarige Anastassia Megrabian (Zevenbergen) zijn de smaakmakers op het sterrentoernooi van Wingfield. Beide beloften zorgden alvast voor de uitschakeling van de eerste twee reekshoofden.

Met hun B+2/6-klassement kunnen Pantelic en Megrabian in principe nog in de derde vrouwenreeks aantreden, maar met hun kwaliteiten zullen ze in die categorie weinig plezier beleven. Na toch wel zeer stevige perfo's staan beide meisjes vandaag in Mechelen in de halve finale. Megrabian schakelde eerste reekshoofd Lynn Janssens (B-15/4) met 6-2, 6-3 uit en Pantelic verraste met 7-6, 1-6, 6-3 Annouck Meys (B-15/2). Pantelic brak vorig seizoen helemaal door en breit daar nu overtuigend een vervolg aan. Op het reeks 1 'plus'-toernooi van Forest Hills haalde ze in maart als net 13-jarige de finale bij de meisjes 15. Ze verloor toen - trouwens de enige wedstrijd die ze op nationaal vlak dit seizoen verloor - met 6-4, 6-4 van Hanne Vandewinkel. In halve finale speelt Pantelic tegen Helena Verbeeck (B-15/2) of Charlotte Dupont, voor Megrabian gaat het verder tegen de winnares van het Kromveldduel tussen Tine De Geest (B-15/2) en Jentl De Graeve (B-15/1).





Bij de mannen was het de 22-jarige Jelly Dugailly (B-15/4, Gym) die zich als eerste voor de laatste vier kon plaatsen. Evident ging dat niet, want veteraan Dieter Leurs (B-15/2, De Anjelier) verdedigde zich tot het uiterste: 3-6, 7-5, 6-2. Het was trouwens de tweede keer dit jaar dat Leurs nipt de duimen moest leggen voor Dugailly. Eerder gebeurde dat in januari in de finale van het toernooi van Thermae Merchtem: 7-6, 4-6, 6-4. Dugailly heeft dus al één sterrentoernooi op zijn naam staan, om dat nog eens te doen moet hij vandaag op Wingfield voorbij de winnaar van het duel tussen Mats Uytterhoeven (B-15/4, Zevenbergen) en Liam Dielen (B-15/2, Gym) geraken.





Brian Kajou (B-15/4, Zevenbergen) liet zich in achtste finale met 6-7, 7-6, 6-3 verrassen door Benjamin Maes (B-15/1), die tegenwoordig in Limburg aan de Wilson Academy van Tennisdel Genk traint. Maes nam het gisteren laat op de avond nog op tegen Vincent Sterkens (B-15/2, Gym), eerste reekshoofd Bram Coene (A, Zevenbergen) trof Dieter Micheels (B-15/1). (WWT)