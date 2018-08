Jonge wolven brengen verslag uit 22 augustus 2018

De jongeren van Project Wolf zullen naar intussen goede jaarlijkse gewoonte opnieuw verslag uitbrengen van Maanrock. Ze gaan vanuit hun studio in de Hanswijkstraat opnieuw aan de slag als fotograaf, videograaf, blogger of interviewer voor online berichtgeving. Dit jaar krijgen ze daarbij de ondersteuning van twee professionals: Brecht Vaes (Studio Brussel) en Xander Desmet (Studio Brussel, Rock Werchter, VIER, ...). "Doorheen het festivalweekend gaan de professionals met hen aan de slag en nemen hen mee in de wereld van de festivalcontent. Op deze manier willen we de jongeren de mogelijkheid geven om te groeien, zodat ze het beste uit zichzelf kunnen halen", licht schepen van Jeugd Greet Geypen (Open Vld) toe. Project Wolf is een initiatief van de dienst Jeugd en biedt een experimenteel platform voor jong talent met passie voor muziek en media.





(WVK)