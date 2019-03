Jonge voorzitter leidt Woonpunt naar ‘renovatieplan 2.0’ Wannes Vansina

20 maart 2019

17u10 0 Mechelen Sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Mechelen heeft een nieuwe raad van bestuur. Aan het hoofd staat de jonge voorzitter Arthur Orlians (23). Een van de doelstellingen: een ‘renovatieplan 2.0’.

Orlians is parlementair medewerker van Bart Somers en gemeenteraadslid voor Open Vld. Hij neemt de fakkel over van partijgenoot Alexander Vandersmissen. Die neemt samen met Bert Delanoeije (Groen) de rol op van ondervoorzitter.

“Samen met de vernieuwde bestuursploeg en de medewerkers van Woonpunt Mechelen zullen we het renovatieplan verderzetten. De metamorfose van de M. Gandhistraat is volop aan de gang en ook in andere sociale wijken wordt er vernieuwd”, zegt Orlians.

Woonpunt werkt daarnaast ook aan een ‘renovatieplan 2.0’. Met dat plan wil de sociale huisvestingsmaatschappij nog eens meer dan 600 woningen vernieuwen. “Daar bovenop willen we de wijken vergroenen en investeren in bijkomende sociale woningen.”