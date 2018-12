Jonge radiomaker viert Kerstmis samen met luisteraars van Radio 2 Mechelaar (29) maakt debuut op nationale radio Tim Van der Zeypen

21 december 2018

14u15 0 Mechelen De 29-jarige Harald Scheerlinck uit Mechelen maakt op 24 december zijn debuut als radiopresentator op de nationale radio. Op kerstavond is de jonge Mechelaar drie uur lang te horen op Radio 2. “Het is spannend maar ik kijk er bijzonder hard naar uit”, vertelt de jonge radiomaker.

Met de vraag om een radioprogramma te maken op kerstavond schonk Radio 2, Harald al een vervroegd kerstcadeau. “Ik ben bijzonder blij met de kans die ze me hebben gegeven en ik vind het enorm tof dat ik dit mag doen”, vertelt Harald. Radio 2 zendt vanaf 18.00 uur eerst nog non-stop muziek uit die speciaal voor de gelegenheid geselecteerd werd door radiomonument Guy De Pré. Om klokslag 22.00 uur neemt de jonge radiomaker over. “Het is de eerste keer dat ik een programma mag presenteren”, zegt Harald die momenteel volop bezig is met de laatste voorbereidingen voor zijn grote debuut op nationale radio. “Of ik stress heb? Gezonde stress misschien. (lacht)”

De jonge Mechelaar is niet helemaal nieuw in het radiolandschap. Luisteraars van Radio 2 Vlaams-Brabant kennen hem mogelijks al als nieuwslezer of reportagemaker. “Ik werk al ongeveer 6,5 jaar voor Radio 2 maar tot voor kort dus vooral achter de schermen”, vertelt Harald. De jonge Mechelaar verhuisde enkele jaren geleden naar Mechelen maar woonde tot dan in Strombeek-Bever. Zijn opleiding radiojournalistiek volgde hij in Mechelen aan de Katholieke Hogeschool Mechelen (inmiddels Thomas More hogeschool, red.). Ook bij Qmusic deed de jonge Mechelaar al heel wat ervaring op. “Ik heb er een tijdje gewerkt als redactiemedewerker voor het programma van Wim Oosterlinck en Anke Buckinx”, klinkt het nog.

Urbanus

Het eerste programma van Harald kreeg de naam ‘Bakske vol met Harald’. Een verwijzing naar de twintiger zelf maar ook naar Urbanus en diens bekendste kerstsingle. “Het bekt goed en dekt de lading”, gaat Harald verder. “Bovendien is de komiek uit Tollembeek al van kindsbeen af één van mijn helden.” Belangrijk is dat het een interactief programma moet worden. “Als ik met mijn programma start, zitten veel mensen wellicht aan het dessert en zijn de eerste pakjes al uitgedeeld. Het zou leuk zijn als de mensen mij sms’en doorheen het programma of een berichtje sturen via de app om te laten weten hoe zijn Kerstmis vieren. Of er genoeg kroketten waren bijvoorbeeld hebben gesmaakt, wat ze hebben gegeten of welke pakjes ze hebben gekregen”, zegt Harald. “Na middernacht gaan we ook op zoek naar de eerste kerstkindjes in Vlaanderen.”

Kerstavond

Toen de vraag gesteld werd om op kerstavond een programma te maken, moest de 29-jarige niet lang nadenken. Ondanks het feit dat zijn grote debuut net op kerstavond plaatsvond. Hét moment dat iedereen graag samen met zijn familie of vrienden viert. “De traditie is dat we met het hele gezin kerst vieren maar dat stellen we nu een dagje uit”, legt Harald uit. “Iedereen van de familie vond het overigens geweldig nieuws, steunt me voor de volle honderd procent en vond dat ik deze kans moest grijpen. Bovendien zal het programma op kerstavond vermoedelijk wel opstaan bij de thuisblijvers. Dan ben ik er toch een beetje bij. (lacht).”

Of er na ‘Bakske vol met Harald’ een vervolg komt met een eigen programma, is voorlopig nog niet besproken met Radio 2. De ambitie en gedrevenheid bij de twintiger om zijn eigen programma’s te maken, is in ieder geval wel aanwezig. “Ik merk door dit te doen, dat dit echt iets is wat ik heel graag wil doen”, besluit Harald. “Maar ik blijf met mijn beide voeten op de grond en we zullen wel zien wat de toekomst brengt.”

Bakkse vol met Harald is live te beluisteren op Radio 2 op kerstavond tussen 22.00 uur en 1.00 uur.